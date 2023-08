Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem morreu ao sofrer um grave acidente na madrugada de quarta-feira (30), na PR-495, no trecho entre Moreninha e Santa Helena, no Oeste do Paraná.

Ele seguia pela rodovia, quando perdeu o controle da direção na região conhecida como Linha Pacuri. O carro saiu da pista e bateu contra um poste de iluminação que fica às margens da rodovia.

O impacto foi tão violento que o poste partiu ao meio e o carro ficou totalmente destruído. Socorristas do Siate chegaram a ser acionados, mas quando chegaram ao local o motorista de 35 anos já estava morto.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal. Uma equipe da Copel foi chamada para fazer a substituição do poste. A comunidade que fica nas proximidades de onde aconteceu o acidente ficou sem energia.

A PRE atendeu a situação.