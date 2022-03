Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista, de 47 anos, morreu, na manhã deste sábado (26), ao bater o carro que dirigia de frente com um caminhão na PR-281, no bairro Queimados, em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle do veículo após o pneu estourar.

O Fox Verde seguia sentido São Bento do Sul e o caminhão, carregado com hidrogênio, vinha na pista contrária, quando o pneu estourou e o carro invadiu a contramão. Com o impacto, os dois veículos caíram em um barranco.

O motorista do carro entrou em óbito no local, enquanto o condutor do caminhão foi encaminhado ao hospital.