Um homem morreu em um acidente grave na altura do Km 532 da BR-376, em Palmeira, nesta terça-feira (11). A vítima estava conduzindo um carro Nissan Versa, que seguia sentido Curitiba, quando perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e entrou na contramão.

O carro bateu de frente com um caminhão, que vinha sentido Ponta Grossa. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.