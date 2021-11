Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um veículo Parati não percebeu o final da rua e perdeu o controle da direção do carro, na madrugada deste sábado (13), em Curitiba. Os dois foram parar dentro de um córrego.

Foi na Rua Willian Booth com a Rua Coronel Luiz José dos Santos, no bairro Boqueirão. Por volta de 00h30, o motorista, um homem de 68 anos, de uma Parati não teria percebido o fim da rua no cruzamento e o carro foi parar na água.

Ele teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. O homem fugiu do local antes da chegada da polícia, com sinais de embriaguez.

O motorista disse que não estava em alta velocidade. “Eu tava a uns 40, 50 quilômetros por hora. A placa que indica pare é muito escura. Eu não vi, passei batido, não vi nada e caí dentro do canaletão.”

O homem chegou a culpar o prefeito da cidade. “O pessoal não sinaliza direito, você pega e faz uma burrada dessa e sobra pra você. O que acontece em todos os bairros? Esse prefeito tinha que ser mais inteligente e mandar sinalizar direito essa situação.”

Em outra situação, na Avenida Nossa Senhora da Luz, no Jardim Social, outro motorista perdeu o controle de um I30 em uma curva. Ele bateu o carro violentamente contra uma árvore. O airbag ajudaram o motorista a ficar consciente. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Cajuru.