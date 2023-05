Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Durante uma fiscalização em um ônibus intermunicipal, policiais rodoviários federais apreenderam uma passageira de 56 anos que carregava 11 pistolas de fabricação turca, 50 munições de calibre 9 milímetros e nove carregadores. A apreensão aconteceu na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), oito pistolas estavam na cintura da mulher envoltos em uma cinta elástica. O restante dos itens – três pistolas e as munições – estavam em uma bolsa. As pistolas estavam com as numerações raspadas.

A mulher foi detida e encaminhada para a Polícia Federal, em Foz do Iguaçu (PR), e responderá pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo. Ela disse que pegou as armas no Paraguai e levaria para São Paulo.