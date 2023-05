Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 21 anos, foi presa na noite desta segunda-feira (8), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeita de fabricar e comercializar armas de fogo artesanais.

As investigações começaram após um homem roubar um veículo no dia 4 de maio utilizando uma arma de fogo. Na ocasião, ele atirou contra militares para fugir. Dentro do veículo, foi localizada uma arma artesanal, calibre .22.

Durante as investigações sobre a origem da arma, a polícia recebeu denúncias de que um homem fabricava armamentos nos fundos de casa. Na residência, apenas a esposa do suspeito foi localizada. Foram apreendidas armas de pressão desmontadas e preparadas para comportar cartuchos calibre .22, além de espingardas, carabinas, um revólver, uma garrucha e uma arma calibre .22 desmontada.