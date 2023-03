Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 32 anos, morreu após sofrer uma queda em uma cachoeira no Salto dos Macacos, em Morretes, no litoral do Paraná. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (26), em uma área da Serra do Mar bastante frequentada por turistas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima bateu a cabeça no momento da queda. Amigos e familiares estavam juntos e logo pediram ajuda, porém, a mulher não resistiu. Devido a dificuldade de acesso ao local, a operação para remoção do corpo durou mais de 7h.