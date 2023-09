Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Esquadrão Antibombas confirmou que o artefato deixado por um coletor de lixo na rua Martin Luther King, no bairro Lago Parque, em Londrina, no Norte do Paraná, não se trata de uma bomba.

De acordo com o Tenente Moreira, da Polícia Militar, havia um circuito eletrônico acoplado no objeto, mas não havia massa explosiva nem um sistema para iniciar a detonação. “Foi constatado que ele era muito semelhante a um artefato explosivo, mas não era um de fato”, disse.

Com a constatação, a PM finalizou a perícia no local e liberou a rua da falsa bomba.