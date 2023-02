Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na altura do Km 629 da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (20). A colisão foi entre dois veículos, um caminhão e um carro. Uma das vítimas, que estava no automóvel, ficou em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi interditada pela manhã e chegou a registrar filas, mas o trecho já foi liberado. Segundo a PRF, o motorista do carro perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro que divido a pista e a via marginal e bateu na lateral do caminhão. Um dos ocupantes do automóvel foi ejetado e foi socorrido com ferimentos gravíssimos.

As outras quatro vítimas, todas do carro, tiveram ferimentos leves.

Atualização

Conforme informações da PRF, entre as vítimas estavam duas crianças, de 2 e 4 anos, que tiveram ferimentos leves. A pessoa ejetada se trata de uma mulher, de 36 anos, passageira do veículo e que estava no banco traseiro do carro.