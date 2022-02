Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O empresário Valter Miranda, de 56 anos, que foi morto a golpes de facão pelo filho dentro de um supermercado de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, na manhã de domingo (27), foi candidato a vereador nas últimas eleições municipais.

Ele concorreu ao cargo pelo PC do B, mas com um total de 31 votos, ele não foi eleito. Miranda era proprietário do comércio da assados Sifra Sabores, que fica na Avenida Independência, no bairro Boqueirão, em Araucária.

Miranda e o filho trabalhavam juntos nos finais de semana no negócio da família e não foi diferente neste domingo. O homicídio do empresário aconteceu por volta de 8h45, no supermercado que fica em frente ao comércio, na mesma rua.

O corpo de Miranda é velado no barracão comunitário Jardim Condor e o sepultamento será às 16h desta segunda-feira (28), no Cemitério Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, no município.