Um cachorro da raça pitbull atacou mãe e filha em uma casa no bairro Vista Alegre, em Curitiba, na tarde deste domingo (23). A mulher de 57 anos ficou em estado mais grave.

De acordo com o tenente Venturini, do Corpo de Bombeiros, o pitbull mordeu um dos membros superiores da mãe. “Ela quase perdeu o braço”, disse ele para a reportagem da Banda B, que esteve no local.

A mulher atacada recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Hospital Cajuru, na capital. Os Bombeiros ainda não sabem informar se ela corre risco de perder o membro atingido. A filha dela sofreu ferimentos leves.

Conforme o tenente, a família não sabe informar exatamente o que aconteceu. Sem conceder entrevista, eles apenas informaram que não foi a primeira vez que o cachorro atacou uma pessoa da casa e que o animal não teria motivos para a agressão.