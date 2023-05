Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Batalhão de Polícia de Fronteira apreendeu mais de meia tonelada de drogas em duas ações na cidade de Guaíra, no oeste do Paraná, realizadas no domingo (28) e na segunda-feira (29).

No primeiro caso, os policiais perceberam um veículo realizando ultrapassagens em locais proibidos, tentou abordar o condutor, que entrou em fuga e entrou em uma região de plantação para se esconder. O motorista e o passageiro foram identificados, contra um deles havia um mandado de prisão em aberto. No veículo, foram encontrados 168 quilos de drogas, entre maconha e crack.

A segunda ocorrência, em conjunto com a equipe do Núcleo Especial de Polícia Marítima, da Polícia Federal, foram localizados 343 quilos de maconha nas proximidades do Rio Paraná. O prejuízo para o tráfico de drogas foi de R$ 551 mil.