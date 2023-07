Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais de 5 mil pés de maconha foram encontrados em uma residência no bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (5), quando policiais militares foram até o local dar apoio a um oficial de justiça.

Entretanto, quando os policiais chegaram no endereço, perceberam que indivíduos fugiram do local e deixaram a casa aberta. Ao entrar no imóvel, os agentes encontraram uma estrutura preparada para o cultivo da droga.

A casa, de aproximadamente 300 m2, tem 12 cômodos e era equipada com iluminação e refrigeração, tudo com ligação clandestina de energia elétrica. Os policiais revelaram que recentemente o local foi interditado pois abrigava um asilo clandestino.

Os responsáveis pelo cultivo não foram localizados.