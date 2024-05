A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (6), pouco mais de 1,5 tonelada de maconha em uma caminhonete acidentada, no trevo de ligação entre as rodovias BR-376 e PR-441, em Tibagi, nos Campos Gerais.

De acordo com a PRF, os agentes foram alertados para um acidente de trânsito no local por um motorista que parou no posto policial, por volta da 1h40.

Ao chegar ao local do acidente encontraram a caminhonete, uma Toyota Hilux SW4, tombada sobre uma alça de acesso do trevo. Quando examinaram o veículo, os policiais encontraram grande quantidade de tijolos de maconha.

A droga foi apreendida e posteriormente pesada, totalizando exatamente 1.562 kg. O veículo também foi recolhido ao pátio da PRF.

Foram apreendidos 1.562kg de maconha na caminhonete acidentada (Foto: PRF)

Ao conferir a numeração do chassi, os policiais descobriram que a caminhonete havia sido roubada no Mato Grosso do Sul e que utilizava placas clonadas de um veículo do Paraná. Ninguém foi preso na operação, já que o motorista da caminhonete fugiu do local após o acidente.