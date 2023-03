Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após uma perseguição ao longo de 30 quilômetros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a PRF, a carga tinha aproximadamente 11 mil maços de cigarro e estava em uma caminhonete Saveiro, que foi abordada por policiais no posto de Balsa Nova, no final da madrugada desta segunda-feira (20).

Como o motorista não parou ao ser abordado, os policiais passaram a seguir o veículo, que se acidentou em uma curva. Após sair da pista, o motorista abandonou o veículo e fugiu para uma região de mata.

Ao inspecionar o veículo, os policiais descobriram que a caminhonete havia sido roubada em Curitiba e estava com placas clonadas, registradas no Maranhão.