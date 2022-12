Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreendeu cerca de 520 quilos de substâncias análogas à maconha e 5 mil maços de cigarro após uma abordagem a um ônibus de turismo. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (20) na PR-323, em Sertanópolis, no Norte do Estado.

O ônibus de turismo foi localizado quando a equipe policial fazia o patrulhamento na rodovia. O veículo atraiu a ação dos agentes devido à película escura nas janelas. Ao ser abordado, o condutor informou que havia saído de Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense, e que iria buscar passageiros em São Paulo.

Durante as averiguações no veículo, os policiais notaram um fundo falso próximo ao banheiro. Ao ser indagado sobre o compartimento, o condutor não soube informar o que era transportado. Com auxílio do Corpo de Bombeiros, a equipe conseguiu abrir o compartimento e encontrou as substâncias.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com as substâncias, à Delegacia da Polícia Federal em Londrina.