A Receita Federal (RF) descobriu no último domingo (25) armamento pesado em ônibus que estava há um mês no pátio. Os agentes localizaram um fundo falso no veículo apreendido no dia 25 de janeiro. Dentro do compartimento foram encontras armas de fogo, incluindo 2 fuzis calibre 556, uma carabina 9mm, uma escopeta calibre 12 automática e 2 pistolas 9mm, com valor estimado em R$ 200 mil.

Segundo a RF, o veículo foi apreendido durante uma operação de rotina, em Santa Terezinha de Itaipu, por transportar mercadorias não regularizadas. Porém, os agentes não localizaram neste primeiro momento as armas e munições.

“Após ser levado para a alfândega, o ônibus foi lacrado. No entanto, somente em 21 de fevereiro, durante a deslacração, foi possível realizar uma fiscalização detalhada. No domingo, dia 25 de fevereiro, uma nova fiscalização foi feita, revelando a presença de um fundo falso no ônibus”, diz a instituição em nota.

Como o veículo tinha como destino o Rio Grande do Sul, a Primeira Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais do estado gaúcho assumiu a condução das investigações. A polícia agora busca identificar os responsáveis pelo armamento pesado encontrado no ônibus.