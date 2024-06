O Paraná registrou queda de 31% na taxa proporcional de homicídios em dez anos. A análise é baseada em dados entre 2012 (32,3 por 100 mil habitantes) e 2022 (22,3 por 100 mil habitantes). Dessa forma, o Paraná fica classificado com a maior redução de índice na última década.

Os números baseados no Atlas da Violência 2024, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), também apontam uma queda de 25,5% no número de registros desse tipo de crime no estado em dez anos, mesmo com o aumento da população estadual no período. Em 2012, ocorreram 3.489 homicídios, contra 2.600 em 2022.

Taxa de homicídios cai para público jovem

No recorte, entre os jovens de 15 a 29 anos, que ainda representam as maiores taxas. Houve uma redução de 67,1 para 41,7 na taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes nesta faixa de idade entre 2012 e 2022, o que significa uma queda de 37,9% em uma década.

O grupo formado por crianças de 5 a 14 anos foi outro segmento com diminuição significativa nos homicídios. A taxa a cada 100 mil habitantes caiu de 3,5 para 0,9 entre 2012 e 2022, uma queda de 74,3% em dez anos. Em números gerais, as ocorrências passaram de 58 para apenas 14 no intervalo de uma década, variando negativamente 75,9%.

Queda de homícidios no Paraná entre mulheres e negros

Em 2012, houve 321 homicídios de mulheres, enquanto em 2022 foram 240 (-25,2%). No índice, a cada 100 mil habitantes, a queda foi de 39,3%, passando de 5,8 para 4,1 nos dois anos analisados..

O Atlas da Violência também incluiu dados do Plano Juventude Negra Viva, lançado em 2024 pelo Ministério da Igualdade Racial. Nesse levantamento, que busca identificar desigualdades raciais na violência, o Paraná aparece com um índice de 1,2, o segundo menor do país, atrás apenas de Roraima, que possui índice de 0,8, e abaixo da média nacional, que foi de 2,8.