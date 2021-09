Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, que estava sendo julgado por homicídio qualificado com outro réu, fugiu do Tribunal do Júri de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no meio do julgamento. O caso inusitado aconteceu nesta sexta-feira (17).

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), os réus estavam em liberdade, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica. Porém, depois da pausa para o almoço, um deles não voltou ao tribunal e o Ministério Público pediu a prisão dele, agora, em regime fechado.

Quando a prisão preventiva foi pedida, ele já teria rompido a tornozeleira, ainda segundo o TJ. Este já seria o terceiro dia de julgamento.

Mesmo após a fuga, o julgamento continuou em andamento. Os dois réus foram condenados, o fugitivo a 16 anos e 6 meses de prisão.