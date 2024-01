A roda de um Audi se soltou do veículo enquanto ele transitava pela BR-277, em Curitiba, no início da noite desta quinta-feira (18). Um Voyage, que seguia na pista contrária, foi atingido no parabrisas e o motorista ficou gravemente ferido.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 98 da rodovia. O Audi seguia na pista sentido Curitiba e o Voyage na pista sentido Ponta Grossa.

O carro atingido ficou bastante destruído e foi parar no barranco, no meio das duas pistas. O motorista do Audi fez o teste do bafômetro e, segundo a PRF, deu negativo para consumo de álcool. O Audi tinha irregularidades nos documentos e foi recolhido ao pátio da PRF.

O motorista do Voyage teve ferimentos graves e foi levado pelo Siate ao Hospital Evangélico, em Curitiba.