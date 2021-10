Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma saída de pista, possivelmente seguida de capotamento, matou uma idosa de 71 anos na tarde desta sexta-feira (01). Outras quatro pessoas – um adulto e três crianças – ficaram feridos. Chovia forte no momento, o que pode ter colaborado para a saída de pista.

O acidente foi no quilômetro 470 da BR-376, na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um Focus, com placas de Telêmaco Borba, seguia no sentido Londrina (norte do Paraná), quando por motivo ainda desconhecido da Polícia Rodoviária Federal (PRF) saiu de pista. Acredita-se que, após isto, o automóvel capotou.

No carro estavam dois adultos e três crianças. Além da idosa em óbito, um homem de 36 anos, que dirigia o veículo, feriu-se com gravidade e precisou de socorro de helicóptero. Ele foi levado ao Hospital Geral da Unimed, com suspeita de traumatismo crânio-encefálico.

Os outros três feridos são crianças e adolescentes e foram socorridas por ambulâncias do Siate e do Samu: uma menina de 10 anos, além de um menino de 13 anos e outra criança, que não teve a idade inicialmente apurada pelos médicos, todos levados à UPA Santana, em Ponta Grossa.