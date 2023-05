Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira (9), um sargento do Exército Brasileiro morreu durante treinamento no quartel do bairro Pinheirinho, em Curitiba. De acordo com a assessoria de imprensa, o 3º Sargento Allan Victor Santana França de Almeida foi vítima de um tiro acidental.

Em comunicado, o Exército relatou que por volta das 9h10min da manhã, durante instrução de tiro, o 3º Sargento ALLAN foi atingido por um disparo acidental. O militar foi prontamente socorrido pela equipe médica, que estava de prontidão durante a atividade, sendo encaminhado ao Hospital do Trabalhador, vindo a óbito.

Os peritos da polícia do exército estão analisando o local neste momento afim de esclarecer os fatos.

O Comando da 5ª Região Militar determinou a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do fato e informa ainda que a 5ª Região Militar está prestando todo o apoio e assistência psicológica à família do militar e todas as providências administrativas estão sendo tomadas.