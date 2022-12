Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cobrança de dívidas acabou com um tio morto e o sobrinho preso em Guarapuava, na região central do Paraná, neste sábado (10). O autor do crime foi detido logo depois de matar o idoso a pauladas.

O crime aconteceu na localidade de Gramados, no distrito de Palmeirinha. Conforme as Polícias Civil e Militar, a vítima tem 72 anos e o autor 37 anos. O sobrinho morava na casa do idoso com a mulher e mais três filhos e devia dinheiro para o tio.

Na manhã deste sábado, o tio, armado com um facão, foi cobrar a dívida do sobrinho. Este reagiu, dando uma paulada nas mãos do idoso, que caiu no chão com o golpe. Em seguida, o homem deu outra paulada, acertando a nuca do idoso, que morreu com o golpe.

O sobrinho correu para dentro de uma área de corte de pinus, onde foi localizado e preso pela polícia.