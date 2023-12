Um homem, de 34 anos, foi preso na véspera do Natal, neste domingo (24), ao ser flagrado pela Guarda Municipal estrangulando a esposa, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi detido pela Lei Maria da Penha. Os agentes de segurança entraram na casa onde a agressão era registrada, no bairro Aparecida, no exato momento em que o suspeito estava em cima da vítima, tentando enforcá-la (veja vídeo abaixo).

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes deram voz de abordagem, mas o homem estava alterado e não acatou as ordens. Por isso, para conter o suspeito, foi necessário uso de disparo de choque. O homem foi preso em flagrante e levado para a 3ª Delegacia de Polícia.

(Vídeo: Guarda Municipal de Campo Largo)