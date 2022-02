Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma suposta organização criminosa suspeita de lavar R$ 4 bilhões do dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes, é alvo de duas operações da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (3). A ação está sendo coordenada pela delegacia de Londrina, no norte do Paraná.

Ao todo, os agentes cumprem 19 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em seis estados brasileiros. Também há sete ordens judiciais sendo cumpridas no Paraguai, segundo a PF.

A polícia informou que uma das operações, batizada de Sucessão, é um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu Luiz Carlos da Rocha, conhecido como “Cabeça Branca”. A PF diz que o investigado é considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.

Nesta nova fase, os agentes cumprem ordens judiciais contra familiares de Cabeça Branca. As investigações apontam que eles ajudavam na lavagem de dinheiro que era obtido com a prática de crimes.