Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os 29 passageiros de um ônibus de turismo passaram por um susto na descida da serra, no km 671,7 sentido sul da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (21). Veja vídeo abaixo.

Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Conforme a concessionária, o ônibus de turismo levava 29 de jovens de Curitiba para Guaratuba, quando o motorista percebeu uma falha no sistema de freios. Como já conhecia o dispositivo, fez uso da área de escape, evitando assim um acidente que poderia ser fatal.

Com apenas duas vítimas leves que foram encaminhadas para um pronto atendimento da região, não houve óbitos. Um grupo de jovens seguia para o mesmo destino e os demais passageiros foram realocados em outros ônibus e prosseguiram viagem, com exceção do motorista que permaneceu para atendimento da Polícia Rodoviária Federal.

Vídeo: Reprodução/Câmera de Segurança

Com essa entrada, a área de escape do km 671,7 já salvou 449 vidas. As equipes ainda atuam na remoção e por isso, a área de escape segue momentaneamente fechada. Para informações sobre as condições da rodovia o usuário pode consultar o @Arteris_ALS pelo Twitter ou pelo 0800 725 1771.