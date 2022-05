Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de caminhão envolvido no acidente que matou sete pessoas em Pato Bragado, no oeste do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (02), foi preso e prestou depoimento à polícia. Ele disse que causou o acidente porque desviou de outro caminhão, que entrou na sua frente na contramão. A Polícia Civil vai agora investigar a informação e buscar por este outro veículo supostamente envolvido.

Conforme o delegado Rodrigo Batista disse ao repórter Raul Stanázio, da RICtv, a informação pode proceder, visto que o caminhão do motorista preso tem uma marca na carroceria, que não coincide com a altura do micro-ônibus onde estavam as vítimas. É de outro veículo mais alto, possivelmente outro caminhão.

O motorista ainda disse em depoimento que não percebeu que causou um acidente. Ele afirmou no interrogatório que seguia sentido Santa Helena, quando por volta das 4h30 outro caminhão entrou na sua frente, na contramão. Por isto ele desviou, jogando o caminhão dele também na contramão. Ele notou que chegou a esbarrar no caminhão oposto.