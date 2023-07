Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após seis dias de buscas, as equipes de resgate localizaram na tarde desta segunda-feira (31) o trabalhador Wicken Celestin, de 55 anos, que estava desaparecido após a explosão na cooperativa C. Vale, em Palotina, no oeste do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Wicken estava no interior de um túnel do silo 3. As equipes trabalham neste momento para retirar o corpo do local e não há previsão para o término do trabalho de remoção.

A Polícia Civil investiga o caso e cinco peritos estão analisando o local para entender o que causou o acidente. O CREA-PR irá fiscalizar o local do acidente.

Ao todo, 11 pessoas ficaram feridas nesta tragédia. Quatro delas já receberam alta e outras sete permanecem internadas em hospitais do Paraná.