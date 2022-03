Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado com porcos foi atingido por um trem na madrugada desta sexta-feira (25). O acidente ocorreu em Cambira, no norte do Paraná.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão não teria enxergado o trem por conta da baixa visibilidade causada pela forte chuva no momento do acidente.

A carroceria do veículo foi atingida pelo trem e alguns animais que estavam sendo transportados morreram com impacto. O motorista não se feriu.