Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três adolescentes foram apreendidos nesta terça-feira (8) suspeitos de assassinarem um homem com pedradas na cabeça, em Laranjeiras do Sul, no centro-oeste do Paraná. O crime foi registrado no dia 10 de fevereiro, quando a vítima foi encontrada morta.

De acordo com a polícia, o homem estava bebendo na casa de um amigo junto com outras pessoas quando foi assassinado. O proprietário da residência afirmou que não testemunhou o crime, mas que, ao acordar, a vítima já estava caída na garagem da casa, com uma poça de sangue embaixo da cabeça.

No local, as autoridades encontraram a pedra usada para golpear o homem.

Com as investigações, a Polícia Civil identificou os três adolescentes apontados como suspeitos. Eles foram apreendidos e levados para o Centro de Socioeducação (Cense) da cidade.