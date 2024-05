Um motorista de um SUV passou por um susto na noite desta terça-feira (14), enquanto seguia por uma rua movimentada do bairro Água Verde, em Curitiba. O universitário Paulo Augusto era o condutor do veículo e relatou que um dos pneus do automóvel estourou e causou a colisão com o carro estacionado.

Uma câmera de segurança instalada na Rua Chile registrou o exato momento da ocorrência. Nas imagens é possível que o SUV segue na via normalmente, assim como outros veículos. O motorista estava na faixa da esquerda, porém, quando o automóvel apresenta problema em um dos pneus o condutor perde o controle da direção.

O SUV rodou na pista e deslizou até atingir um Volkswagen Gol que estava estacionado. Com o impacto, os dois carros tiveram danos, porém, ninguém ficou ferido. O automóvel atingido pertence a um comerciantes. Os envolvidos aguardaram a chegada da Polícia Militar do Paraná (PMPR) para registro da ocorrência.

Assista acidente com carro estacionado

https://www.instagram.com/reel/C6_OMu-uGmE/?igsh=MTB5N2g3MXZ3aGp1Zg==