Escutar esta notícia Escutar esta notícia

De acordo com a Polícia Civil, o veículo envolvido no atropelamento e morte de Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, em frente a uma boate de Cascavel, foi identificado.

Uma câmera de segurança flagrou o momento que pessoas tentam avisar o condutor, que segue pela Rua Paraná, mas ele não consegue desviar, atinge a mulher e arrasta o corpo por cerca de 70 metros. Na sequência o motorista sai do local. “O motorista pode responder por homicídio culposo majorante por não ter prestado socorro”, Diego Martins, delegado.

A Polícia trabalha para identificação todos os envolvidos no caso. “Os suspeitos do crime são as três pessoas que aparecem nas imagens e o motorista do carro. O dono do carro foi identificado, falta o motorista. Tudo vai ser apurado com tranquilidade.” pontuo o delegado.