Um motorista de 50 anos morreu em um acidente envolvendo três veículos na Rodovia dos Minérios, no limite de Almirante Tamandaré com Rio Branco do Sul, na região Metropolitana de Curitiba, no fim da noite deste domingo (24).

Dois dos deles bateram de frente, um Onix e uma picape Montana. Segundo testemunhas, a Montana seguia sentido Curitiba e teria invadido a pista contrária e batido de frente contra o Onix.

O motorista da picape morreu na hora e o condutor do Onix foi levado ao Hospital Cajuru, em Curitiba, em estado grave.

Um Renault Logan, que vinha no mesmo sentido do Onix, também foi levemente atingido. No carro estavam pai e filho que não ficaram feridos.

“A Montana Prata invadiu a contra mão e bateu de frente com o Onix. Eu consegui passar no meio dos dois, mas ainda pegou a porta do meu carro. E bati no barranco”, disse o motorista do Renault, Nabi França, que retornava com a família da igreja.

Segundo França, havia latinhas de cerveja no local do acidente.

“A gente viu bastante latinhas de cerveja e eles deviam estar embriagados”, acredita.

O ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e será investigado pelo delegacia de Almirante Tamandaré.