Morreu nesta quarta-feira (21) o menino de 12 anos que estava internado na Santa Casa de Maringá, no Norte do Paraná, após ser ferido gravemente pela queda de um muro, na cidade de São João do Ivaí. Gabriel Roberto dos Santos Alves não resistiu e veio a óbito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Familiares e amigos pediam orações para a recuperação de Gabriel após o acidente registrado nesta segunda-feira, 19.

Conforme informações da família, Gabriel fraturou uma perna e sofreu um trauma na cabeça.

O acidente ocorreu no Jardim Santa Terezinha. O menino estava sentado na calçada e encostado no muro de uma residência, quando a moradora foi tirar o carro da garagem e acabou colidindo com a parede, que caiu sobre Gabriel.

