Um acidente de trânsito entre um carro e um carreta na PR-317, entre Iguaraçu e Santa Fé, noroeste do Paraná, terminou em morte. A batida aconteceu na manhã deste sábado (30). O motorista do carro, de 38 anos, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor ficou preso às ferragens e teve a morte constatada pela equipe do Samu, que chegou a enviar o serviço aeromédico.

A colisão foi violenta. O trecho da rodovia é de pista simples. A frente do carro, um Gol, ficou totalmente destruída. A lateral da frente da carreta onde o carro bateu também ficou bastante danificada. O caminhão estava carregado com açúcar.

Após a perícia, o corpo do homem deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Polícia Rodoviária Estadual deve apurar as circunstâncias do acidente.