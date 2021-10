“[Fiz uma] ecografia completa do abdômen e aí não acharam nada no local do rim direito”, afirmou ele, em entrevista ao RIC Mais.

O candidato, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de possíveis retaliações, contou que a carreira de policial sempre foi seu maior desejo. Formado em Fisioterapia e Direito, hoje, o homem diz estar empenhado para se sentir realizado no futuro. Ele conta que se dedicou por anos para o concurso e que, lidar com a desclassificação na fase dos exames médicos, por uma condição que nem sequer sabia que tinha, torna a situação frustrante e desumana.

“Faltava somente aquele edital confirmando meu futuro, minha vaga, ratificação de que sou capaz de conseguir realizar um sonho”, conta o paranaense.

Diante da surpresa da inexistência de rim, o candidato chegou a vender o carro para custear os gastos que um processo jurídico acaba exigindo. Ao lado do advogado, ele foi submetido a diversos exames que constataram sua capacidade para realizar as atividades propostas pela profissão de um policial.

Com isso em mãos, o advogado conseguiu uma liminar que permite que seu cliente continue no processo seletivo. No entanto, a permissão não é definitiva, ou seja, pode ser que a Justiça volte atrás na decisão.

“Eu não sei o que é ter uma noite tranquila de sono a muito tempo, acredito que meus pais também”, relata o homem.

Segundo Agnaldo Bastos, existem outros candidatos enfrentando a mesma situação que o paranaense. Para ele, o problema está no fato de as exigências serem muito amplas, gerando motivos para eliminarem qualquer pessoa que tenha uma situação considerada “diferente”. Porém, para o advogado, o diferente nem sempre é sinônimo de uma deficiência ou a falta de capacidade, pode ser apenas uma condição atípica que não deve ser motivo para definir o futuro de uma pessoa.

Impressionados

De acordo com o fisioterapeuta, a surpresa dele ter nascido apenas com um rim não só o impressionou, como também a família toda. Ele conta que sua mãe chegou a chorar e até mesmo a se culpar.

“Minha mãe? Chorou desesperadamente, afinal, ‘você reprovou por minha culpa, eu sou a culpada’. Não foi fácil levantar a cabeça, entender o que estava acontecendo. Mobilizou todos que estão comigo nessa jornada: familiares, amigos… Difícil quem não chorou, pois foram anos de estudos, empenho, dedicação, abdicação de muita coisa nesse tempo”.

Apesar da novidade constatada no concurso, o paranaense afirma que nestes 34 anos nunca teve uma doença muito séria ou um quadro de internação que pudesse indicar a falta do órgão. Aliás, o candidato diz manter uma rotina muito ligada aos esportes. Ele conta que vai a academia cinco vezes na semana, além de correr, pedalar e nadar frequentemente.

“Eis a pergunta: se eu passei no teste de aptidão física, meus exames laboratoriais e clínicos são 100%, o que me impede de exercer a função? Enfim. Não houve avaliação nenhuma, desrespeito com o candidato”.

Para o candidato, a única coisa que o motiva a insistir nesta causa é o fato de seu sonho falar mais alto, pois se tirar isso, o que sobra é o desgaste e o estresse.

O RIC Mais pediu um posicionamento da PRF e aguarda um retorno.