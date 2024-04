Vinicius Rodrigues, o quinto eliminado do BBB 24, sofreu um acidente na noite de domingo (7)*, na PR-444, no Norte do Paraná. O próprio ex-BBB postou o relato nas redes sociais. O paratleta contou que estava viajando de ônibus, saindo de Maringá e seguia para Londrina, quando o acidente aconteceu. Uma pessoa morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o relato, Vinicius não teve ferimentos e ainda conseguiu ajudar outros passageiros a saírem do ônibus. O rapaz, que não tem uma perna, lembrou que há quase dez anos, um acidente automobilístico o deixou assim.

“Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando”, disse Vinicius.

Segundo o rapaz, o acidente aconteceu depois que uma caminhonete entrou na frente do ônibus. O motorista tentou evitar colidir, mas acabou tombando.

“Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado”.

Vinicius disse que conseguiu pegar a prótese e ajudar alguns passageiros. Mas contou que havia gente morta no local.

“Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens”, informou ele.

Acidente grave na PR-444

O acidente, que aconteceu no interior do Paraná, foi grave. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão entre o ônibus e a caminhonete deixou o motorista da caminhonete morto e outras 30 pessoas feridas.

A colisão aconteceu no quilômetro 18 da rodovia, em Arapongas. O motorista do ônibus, que pertence à viação Garcia, teve ferimentos graves. A passageira da caminhonete também. Todos os feridos foram levados a hospitais da região. Algumas das vítimas não precisaram ser encaminhadas.

Ex-bbb seguiu viagem

Após ajudar no local do acidente, o ex-BBB seguiu sua viagem em direção a Londrina. Ele agradeceu porque, apesar de tudo, sobreviveu a outro acidente.

“Estou bem, a caminho de Londrina. Susto grande. Feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto”, disse.