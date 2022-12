Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 34 anos morreu após um tombamento de caminhão na BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta quinta-feira (22). Uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram passageiras da carreta, que estava carregada de piche e tombou no km 505 da rodovia, espalhando a carga pela pista. O trânsito ficou lento no sentido Ponta Grossa.

O caminhoneiro, de 51 anos, não apresentou ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima. A criança foi levada para o Hospital da Criança.