Na noite desta terça-feira (2), um jovem de 19 anos morreu em um acidente na PR-160, em Nova Fátima, no norte do Paraná. O motorista do carro em que ele estava perdeu o controle da direção. O bafômetro acusou que ele havia consumido álcool além do limite aceito.

Conforme o boletim da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo se aproximava do entroncamento com a PR-218, quando saiu da pista e bateu contra a cerca de madeira de uma propriedade. O passageiro foi encaminhado ao Hospital de Nova Fátima, mas não resistiu aos ferimentos.

O teste do bafômetro do motorista, de 46 anos, acusou 0,23 mg/L. Ele teve ferimentos leves, foi levado à Santa Casa de Cornélio Procópio, e, em seguida, à delegacia para prestar esclarecimentos.