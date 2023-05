Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã de domingo (07/05), o 2º Batalhão e o Moto Clube Guardiões do Asfalto realizaram 4º Passeio Motociclístico Ecológico alusivo 70º aniversário do 2º BPM e 7º aniversário do Moto Clube Guardiões do Asfalto.

A saída foi da Sede do 2º Batalhão, com destino a prainha da Cachoeira, município de Ribeirão Claro, com a participação de 202 motociclistas e 03 triciclos. O evento também teve finalidade filantrópica, sendo arrecadados dezenas de caixinhas de leite para doação a entidades de Jacarezinho.

O Comandante do 2º BPM, Major Márcio Jaquetti, e Subcomandante, Major Carlos Ricelle Leal deram as boas vindas aos participantes, na Sede da Unidade, onde foi oferecido um café da manhã e também puderam prestigiar uma apresentação da Equipe de Operações com Cães do 2º BPM.