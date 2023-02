Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pastor foi morto dentro de um estabelecimento comercial na cidade de Mauá da Serra, no norte do Paraná, na tarde de quarta-feira (15), quando levou um tiro no peito dentro da loja que era proprietário.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito entrou no local a pé e atirou no pastor Valdir Gomes de Souza, 53 anos, que dirigia a Igreja Maranata. Casado, a vítima tinha dois filhos.

A PM foi acionada e isolou o local até a chegada da Criminalística e IML que levou o corpo para a unidade de Apucarana.