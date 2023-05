Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais militares da Patrulha Escolar na manhã desta quinta-feira, 4, em Santo Antônio da Platina/PR, após ser flagrado com mais de 100 pedras de crack e buchas de cocaína.

A equipe policial retornava de seu patrulhamento no distrito do Monte Real, quando já na cidade se deparou com dois adolescentes de 15 anos, conhecidos pelos policiais, que ao avistarem a viatura fugiram em direção contrária um do outro.

Um deles correu para uma área de mata no Morro do Bim não sendo possível abordá-lo. Já o outro, foi detido e revistado, sendo encontrada três buchas de cocaína, pesando aproximadamente um grama, 113 pedras de crack, pesando aproximadamente 15 gramas, um celular e uma quantia em dinheiro.

O ‘menor’ confirmou a identidade do outro adolescente, que está com mandado de internamento.

O abordado foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a confecção do boletim de ocorrência. Os dois são suspeitos de participação em uma tentativa de roubo ocorrida recentemente em Santo Antônio da Platina.