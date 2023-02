Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira (07/02), policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho/PR, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na cidade de Japira/PR, na residência de suspeito de pedofilia.

Há alguns dias os policiais receberam ocorrência, na qual o pai de uma criança de 10 anos informava que um indivíduo não identificado havia mantido contato via aplicativo de mensagens, solicitando fotos do menor sem roupa, além de indagações para que namorasse com o suspeito.

Imediatamente a polícia civil iniciou investigações, as quais apontaram para um suspeito, do sexo masculino, 35 anos de idade, residente na cidade de Japira/PR, sendo representada pela busca e apreensão em sua residência, que foi cumprida na manhã desta terça-feira.

No local os policiais apreenderam o aparelho celular do suspeito, afim de comprovar a participação do crime em investigação, bem como identificar outras possíveis vítimas.

A Polícia Civil alerta os pais para que fiquem atentos a todas as conversas mantidas pelas crianças em aplicativos de mensagens instantâneas, bem como aos “sites” acessados, os quais podem conter indicações de atos dessa natureza.