A Polícia Civil do Paraná (PCPR) comemora 168 anos nesta terça-feira, 28 de setembro, com mais qualidade nos serviços prestados à sociedade. Nesse ano celebra uma conquista história para instituição, que envolve o repasse da custódia presos para o Departamento Penintenciário do Paraná (Depen).

No dia 15 de setembro deste ano, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou odecreto autorizando a terceira e última fase do processo de transferência de gestão, com o repasse da custódia dos últimos detentos das carceragens da Polícia Civil para a gestão plena do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). No total, cerca de 12 mil pessoas privadas de liberdade tiveram a situação regularizada desde 2019.

Com a transferência, os policiais civis agora podem se dedicar exclusivamente a suas atribuições de polícia judiciária, de investigação de crimes, a que foram designados.

Para os dirigentes da PCPR, a dispensa da custódia contribui para aumentar os índices de solução de crimes e abre espaço para oxigenar a polícia judiciária no Estado. “A população será a mais beneficiada por ter a seu dispor uma Polícia Civil cada vez mais eficiente, profissional e moderna”, afirma o delegado-geral Silvio Rockembach.

Nesse aniversário, ele também fez um reconhecimento aos policiais civis por todo trabalho que vem sendo realizado. “Parabéns pelo profissionalismo e competência que vêm sendo demonstrados. Por todos os bons resultados que vêm sendo alcançados. São verdadeiros heróis, que não têm medido esforços para melhorar as condições de segurança no Paraná. Hoje é o aniversário da Polícia Civil, mas os parabéns, quem merece, na verdade, são homens e mulheres que fazem a história dessa nobre instituição”, enfatizou.

CAPACITAÇÃO E CONQUISTAS – Na última semana, a Polícia Civil retomou os cursos de Técnicas Policiais Operacionais, aumentando a formação dos servidores. O objetivo é atualizar técnicas utilizadas e capacitar os policiais. A iniciativa surgiu da necessidade que o departamento tinha de levar capacitação aos servidores do Interior, reforçando ações de valorização dos policiais.

Durante o curso, os policiais têm aulas práticas de tiro real, treinamento no simulador, manutenção de armamento e Atendimento Pré-Hospitalar de Combate (APH).

Todos os policiais civis do Estado passarão pela capacitação que será realizada periodicamente. A nova dinâmica, implementada pela atual gestão, garante que todos os policiais civis do Paraná estejam permanentemente condicionados para o uso adequado e profissional da arma de fogo.

Outras conquistas recentes são o concurso público para composição de novas vagas, marcado para este semestre, e a instituição dadiária extrajornada. Ao todo, são mais de 100 mil inscritos concorrendo a 400 vagas, sendo 50 para delegados, 300 para investigadores e outras 50 para papiloscopistas.