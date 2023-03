Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Detran-PR cumprem na manhã desta quarta-feira (01) 42 ordens judiciais contra integrantes de um grupo criminoso que burlava o sistema de vistorias e transferências de veículos. O prejuízo gerado às vítimas é de mais de R$ 3,5 milhões. A ação acontece em Curitiba e Região Metropolitana e começou a pedido do próprio órgão de trânsito, que identificou a fraude e imediatamente implementou processo de controle mais rígido.

São 12 mandados de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão e sete de monitoração eletrônica. Mais de 100 policiais civis participam da ação, que conta ainda com o apoio de peritos da Polícia Científica e servidores do Detran, além do apoio aéreo de um dos helicópteros da PCPR.

As investigações iniciaram há nove meses. Indivíduos que não são servidores do órgão montaram um mercado paralelo para usar senhas de despachantes. Eles concediam os acessos a terceiros, que inseriam dados falsos nos sistemas, colocando em circulação carros furtados ou roubados que eram “regularizados” em nome de laranjas.