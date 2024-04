A Polícia Civil do Paraná (PCPR) entregou nesta quarta-feira (10), em Curitiba, 26 novas viaturas destinadas às Delegacias da Mulher e Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucrias) de diversas regiões do Estado. Os veículos vão reforçar o atendimento das unidades e auxiliar no serviço de polícia judiciária.

O delegado-geral da Polícia Civil, Sílvio Rockembach, conta que a renovação da frota faz parte de um investimento constante para oferecer atendimento de excelência às mulheres e às crianças vítimas de crimes. “As novas viaturas somam-se a outras iniciativas que vão desde a melhoria da estrutura de delegacias e contratação de pessoal, até a especialização continuada de nossos policiais civis”, afirmou.

De grande porte, as novas viaturas facilitam a chegada das equipes policiais em locais de difícil acesso, promovendo mais segurança às mulheres e crianças vítimas de crimes. Elas foram disponibilizadas por meio do contrato de locação conduzido pela Secretaria estadual da Administração e da Previdência e mantido pela PCPR.

HISTÓRICA – O delegado Getúlio de Moraes Vargas, chefe da Divisão de Infraestrutura da PCPR, conta que esta é a primeira vez na história da Polícia Civil que há uma entrega de viaturas tão expressiva para as Delegacias da Mulher e Nucrias. “É uma entrega importante, atendendo o planejamento estratégico e o plano de distribuição da Polícia Civil do Paraná. Uma distribuição histórica”, afirmou.

Polícia Especializada da PCPR, disse que a iniciativa marca o reconhecimento institucional da importância do trabalho realizado pelas unidades. “É um dia de alegria, pois é um marco que reflete na atuação das equipes das Delegacias da Mulher e Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente do Estado. Com as novas viaturas realizaremos mais diligências e trabalhos efetivos no combate à violência a esse público”, afirmou.

UNIDADES – Dentre as unidades que recebem as viaturas estão as Delegacias da Mulher responsáveis pelo atendimento exclusivo de mulheres vítimas de violência, que contam com apoio psicológico, atendimento jurídico pela Defensoria Pública, além do atendimento policial pela PCPR.

Já os Nucrias atuam diariamente na proteção e acolhimento de vítimas crianças e adolescentes. As unidades são responsáveis por investigar crimes de violência psicológica, física e sexual, além de garantir a segurança, tranquilidade e equilíbrio emocional das crianças, adolescentes e de familiares.