Um homem de 26 anos foi executado com vários tiros de fuzil na manhã desta terça-feira (30), na Avenida São Paulo, em Maringá, no Norte do Paraná. O crime foi registrado nas proximidades de uma rotatória, em um local movimentado no município.

O homem morava na região da Vila Bosque, bairro onde o crime aconteceu. Ele estaria caminhando pela manhã quando foi surpreendido por um veículo e alvejado por vários disparos.

