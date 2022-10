Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Perícia realizada pela PF (Polícia Federal) concluiu que a morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38, foi causada por gases tóxicos que provocaram colapso no pulmão do homem. Ele foi agredido e asfixiado em uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em 25 de maio deste ano no município de Umbaúba, no sul de Sergipe.

O laudo foi divulgado pelo Fantástico na noite deste domingo (9).

Os policiais rodoviários Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado (asfixia e impossibilidade de defesa da vítima). Eles respondem em liberdade.

A PF reconstituiu a cena da morte e concluiu que a detonação de gás lacrimogêneo liberou gases tóxicos como monóxido de carbono e ácido sulfídrico. De acordo com a perícia, a concentração de monóxido de carbono foi pequena e a de ácido sulfídrico foi maior, o que pode ter causado convulsões e incapacidade de respirar.

Ainda segundo a investigação, Genivaldo fez um esforço físico intenso e isso, associado ao estresse causado pela abordagem, fez com que a respiração dele ficasse acelerada, o que pode ter potencializado os efeitos tóxicos dos gases.

A vítima ficou 11 minutos e 27 segundos em contato com os gases tóxicos, na parte de trás da viatura estacionada.

Genivaldo, um homem que sofria de esquizofrenia e, segundo a família, não tinha histórico de agressividade, foi parado pelos policiais por pilotar uma moto sem capacete.