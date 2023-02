Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Péricles sofreu assalto à mão armada em frente à casa da mãe, em Santo André, na Grande São Paulo. Ele teve o carro levado pelos criminosos.

Imagens do momento em que o cantor é rendido foram registradas por câmeras de segurança e viralizaram nas redes sociais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O vídeo mostra o momento em que Péricles está saindo da residência acompanhado de uma mulher e uma criança e é surpreendido por um homem armado. Ele rapidamente entrega seus pertences e as chaves do carro. É possível notar, ainda, que pelo menos mais duas pessoas participam do assalto.

