A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1º) a terceira fase da Operação Magarefe, que investiga uma possível tentativa de homicídio contra uma auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). As investigações começaram após a vítima denunciar dois acidentes de trânsito suspeitos.

Conforme a própria auditora federal, os acidentes aconteceram em dois dias seguidos, com causas suspeitas. No decorrer das investigações, foram encontrados indícios de que a servidora pública vinha sendo seguida por pelo menos duas semanas antes do último atentado. Ainda, foram encontrados indícios de que os autores possuem ligação com um frigorífico fiscalizado pela Auditora Fiscal Federal Agropecuária.

Nesta terceira fase da Operação Magarefe, a PF investiga os nomes de um servidor e um ex-servido do MAPA. Os indivíduos surgiram como possíveis interessados na retirada da auditora do frigorífico investigado.